Silvester n Mettmann Spende für ausgewählte Projekte statt Böllerkauf

In einem weiteren Projekt geht es um die Unterstützung der Arbeit des Mettmanner Ortsvereins des Kinderschutzbundes. Mit den Spenden sollen Ausflüge in den Oster-, Sommer- und Herbstferien finanziert werden, die für Kinder aus der städtischen Familienunterkunft Danziger Straße geplant werden. „Diese Kino- oder Zoobesuche, Besuche in Freizeitparks oder auch in Indoor-Hallen sind für die Kinder tolle Erlebnisse“, weiß Angela Mäder, Geschäftsführung des Mettmanner Kinderschutzbundes. Die Kinder würden solche Aktivitäten nicht kennen, weil die Eltern die Eintrittsgelder für die ganze Familie nicht aufbringen könnten.