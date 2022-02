Verwaltung in Mettmann : Stadt weist Kritik am Etat-Entwurf zurück

Mettmann Bürgermeisterin Pietschmann und Kämmerin Traumann diskutierten mit Vertretern des Bundes der Steuerzahler. Die Aussagen zum Gespräch sind unterschiedlich.

Hierzu hatte der Steuerzahlerbund angeregt, auf die weitere Erhöhung der Grundsteuer B um 25 Prozentpunkte beim Hebesatz zu verzichten. Die soll Mettmann rund 400.000 Euro an Einnahmen bringen. Stattdessen, so der Vorschlag, solle Mettmann die Grundsteuer auf den fiktiven Hebesatz im NRW-Gemeindefinanzierungsgesetz zurückführen. Der liegt bei einem Hebesatz von 479 gegenüber 675 zurzeit in Mettmann, die laut dem Etatentwurf 2022 auf 700 angehoben werden sollen. Kämmerin Veronika Traumann erklärte dazu: „Dies würde für die Stadt einen Minderertrag von rund 3,8 Millionen Euro bedeuten. Wie wir diesen Einnahmeverlust kompensieren könnten, dazu gab es leider keine konkreten Vorschläge.“ Das hat Eberhard Kanski vom Steuerzahlerbund anders in Erinnerung: „Wir haben unseren Kommunalkompass übergeben. Er enthält 500 Tipps zum Sparen im kommunalen Bereich – zusammengestellt aus Best-Practice-Beispielen aus ganz Deutschland.“ Experten des Steuerzahlerbundes hätten hierzu Haushaltssicherungskonzepte im gesamten Land analysiert.