Verwaltung in Mettmann : Das Dilemma im Fördermittel-Management

Verwaltung in Mettmann

An der Spessartstraße soll demnächst eine Kita gebaut werden. Wegen einer Formfrage wackeln Bundeszuschüsse für Luftfilteranlagen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Weil die Funktion im Rathaus nicht besetzt ist, gehen Mettmann viele Zuschüsse durch die Lappen. Das soll sich nun ändern. Die Stelle fürs Fördermittelmanagement soll ausgeschrieben werden.

Manchmal scheitern die Dinge an einer scheinbar einfachen Frage, plauderte Baudezernent Kurt Geschorec am Dienstagabend aus dem Nähkästchen. Die chronisch klamme Stadt Mettmann hatte auf einen namhaften Bundeszuschuss zu den Luftfiltern für die neu zu bauende Kita an der Spessartstraße gehofft. Ob für die Geräte eine gesonderte Rechnung beigebracht werden müsse – oder ob die Sammelrechnung des Generalunternehmers als Beleg reiche, habe man das mit der Abwicklung der Luftfilterförderung betraute Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gefragt. Die Antwort stehe bis heute aus. Und da demnächst Spatenstich ist, sind die Fördermittel mutmaßlich perdu. Denn Geld gibt es nur für Projekte, die noch nicht begonnen wurden.