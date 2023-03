Kunst in Mettmann Von der Kunst des Gegensätzlichen

Erika Riemer-Sartorys Werke hingegen begeistern einerseits durch großartige Farbigkeit verbunden mit beeindruckenden haptischen Oberflächenstrukturen, die sich die Künstlerin durch jahrelanges Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien erarbeitet hat. Sie liebt die Gegensätze: hart zu weich, streng im Gegensatz zu locker. Angelehnt an die Formate von Ikonen leuchten ihre in Rot, Gelb, Grün, Blau. Auch das Ultramarinblau, einst Yves Kleins Entdeckung, erstrahlt hier auch bei Skulpturen, die Erika Riemer-Sartory aus alten Lappen, wie sie sagt, geformt hat. Die Räumlichkeiten des Kunsthauses nutzend, entstand so eine blaue Grotte. Sie sucht Materialien, die die Wegwerfgesellschaft gedankenlos entsorgt. Lappen und Federn werden gold-oliv getönt und zum Kunstwerk und erinnern an „Phönix aus der Asche“. Sie mischt alle Farben selbst, komponiert geradezu mit den Materialien und durch Farbpigmente gewinnen ihre Arbeiten an wunderbarer Strahlkraft. Immer wieder besticht ihre Kunst der Haptik, des Tastbaren, Strukturen zu schaffen, wie sich im Mittelalter der Faltenwurf zu einem Gradmesser des Könnens entwickelte.