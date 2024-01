Kinderschutz besser gewährleisten Netzwerktreffen zu verbessertem Kinderschutz

Aufgaben von Müttern und Vätern. Und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um noch bessere Rahmenbedingungen zu entwickeln, treffen sich jetzt Akteure aus Mettmann, Erkrath und Haan unter der Vorgabe „Zusammen statt allein – Vernetzung im Kinderschutz“ am Mittwoch, 31. Januar, 13.30 bis 17 Uhr in der Stadthalle Erkrath an der Neanderstraße 58. Das Treffen ist Auftakt einer interkommunalen Netzwerkarbeit im Kinderschutz.