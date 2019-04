Fit mit dem Fahrrad : Verkehrswacht bietet Pedelec-Kurse an

Verkehrswacht bietet Pedelec-Kurse an

E-Bike-Training auf dem Gelände der Kreisverwaltung: Wegen der großen Nachfrage bietet die Kreisverkehrswacht Mettmann in diesem Frühjahr und Sommer eine Reihe weiterer Kurse an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN 41 Teilnehmer haben inzwischen erfolgreich die bisherigen Pedelec-Kurse der Verkehrswacht absolviert. Wegen der großen Nachfrage bietet die Kreisverkehrswacht Mettmann in diesem Frühjahr und Sommer eine Reihe weiterer Kurse an.

Termine: 27. April, 22. Juni, 29. Juni, 13. Juli, 27. Juli, 10. August, 28. September. Die Kurse finden in Mettmann auf dem Parkplatz des Kreishauses, Düsseldorfer Str. 26 statt. Die Mitarbeiter der Kreisverkehrswacht erklären die Unterschiede zwischen den einzelnen Techniken und Antriebssystemen, zeigen, wie man Pedelecs richtig einstellt und machen praktische Übungen mit den Kursteilnehmern. Es wird gebeten, das eigene oder ein Leih-Pedelec mitzubringen. Es besteht Helmpflicht. Die Aktion ist kostenfrei. Anmeldungen an m.gertler@kreis-mettmann.de oder telefonisch an 02104/ 991657.