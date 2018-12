Sperrung der Mettmanner Innenstadt : Einzelhandel fühlt sich im Stich gelassen

Von Christoph Zacharias

Ernst-August Kortenhaus, Einzelhändler und ehemaliger Vorsitzender von Mettmann-Impulse, freut sich auf der einen Seite, dass der Durchgangsverkehr in der Innenstadt unterbinden worden ist. Er hält aber auf der anderen Seite die Sperrung der Schwarzbachstraße für einen Fehler. In einem offenen Brief an Bürgermeister Thomas Dinkelmann appelliert er an die Stadt, eine verkehrsberuhigte Zone ähnlich wie in der Straße Am Königshof einzurichten. Die von Dinkelmannn angekündigte Forderung der Bezirksregierung nach Rückzahlung des Zuschusses bei einer eingeschränkten Öffnung der Schwarzbachstraße sei eine simple, ungeprüfte Ausrede.

Kortenhaus sieht eine Gefahr für den örtlichen Einzelhandel in der absoluten Netztrennung: Mettmann sei im Kreis die Stadt mit den wenigsten oberirdischen beziehungsweise offenen Parkflächen. Das einige Parkhaus aus Richtung Mettmann-Süd, Gruiten, Haan, Hochdahl und Erkrath sei in der Königshof-Galerie „also weit vom Jubiläumsplatz und seinen umliegenden Angeboten entfernt.“ Der Umweg zu den Parkhäusern am Jubiläumsplatz betrage hin und zurück annähernd sechs Kilometer.

Info Tiefgaragen von beiden Seiten erreichen Beschluss Mit einer knappen Mehrheit beschloss der Planungsausschuss am 21. November, die Netztrennung und damit das Durchfahrtverbot auf der Schwarzbachstraße aufzuheben. Antrag Die CDU-Fraktion hatte den Antrag eingebracht, um die Zufahrt zu den Parkhäusern an der Schwarzbachstraße auch aus Richtung Süden zu ermöglichen. Die Verwaltung hat gegen den Beschluss Bedenken.

Positiv bewertet Kortenhaus das Tempolimit von 20 Stundenkilometer auf der Breite Straße und Johannes-Flintrop-Straße. Es zeige Wirkung. Fußgänger und Autofahrer würden Rücksicht aufeinander nehmen. Negativ sei, dass der Parksuchverkehr deutlich zugenommen und die Auslastung der Tiefgaragen am Jubiläumsplatz deutlich abgenommen habe.