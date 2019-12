Beteiligungsverfahren läuft an : Verkehrsprobleme – Bürger reden mit

Claudia van Koolwijk und Jürgen Philipps sind zwei von vielen in Bürgerinitiativen organisierten Mettmanner, die die Auswirkung der Netztrennung diskutieren. Auf unserem Archivbild zählen sie den Verkehr an der Ecke Lutterbecker/Nordstraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann In Workshops soll die Kritik von Anwohnern gebündelt werden. Dazu soll es auch ein Online-Portal geben.

Um Lösungsansätze für die Verkehrsprobleme in Mettmann zu erarbeiten, will die Stadtverwaltung Anfang kommenden Jahres bis zu drei Bürger-Workshops anbieten. Das beschloss jetzt der neu gegründete „Unterausschuss Bürgerbeteiligung Gesamtverkehrskonzept“, der am Montagabend zum ersten Mal tagte. Dabei stellte sich auch Thomas Scholle vom Büro „Plan lokal“ aus Dortmund vor, der mit seinem Team die Vorbereitung, Moderation und Auswertung der Workshops übernehmen soll.

Worum geht es? Seit der Verkehrsberuhigung der Innenstadt, der so genannten „Netztrennung“, häufen sich die Klagen von Anwohnern, über deren Straßen jetzt der Ausweichverkehr läuft. Bürgerinitiativen haben sich gegründet, die Verkehrszählungen organisiert haben und massiven Druck auf Stadtverwaltung und Politik ausüben. Die Initiativen kritisieren auch den kürzlich von einem Gutachter vorgelegten Verkehrsentwicklungsplan mit weiteren möglichen Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrs in Mettmann als fehlerhaft und unzureichend. Ihnen will die Politik nun Rechnung tragen, indem Kritik und Anregungen der Bürger in einem Beteiligungsverfahren aufgenommen, gebündelt und bearbeitet werden sollen.

Info Online-Befragung aktivierte 1200 Bürger Die Bürgerbeteiligung soll über zwei bis drei Workshops sowie ein Online-Portal laufen, in das dieselben Fragen gestellt werden, die auch in den Workshops an die Bürger gerichtet werden. Online-Portal Bei einem ähnlichen Projekt in Hagen haben sich auf diese Weise den Erfahrungen von Moderator Thomas Scholle zufolge 1200 Bürger beteiligt.

Wann geht’s los? Um Herrin des Verfahrens zu bleiben und die weiteren Schritte gemeinsam mit der Stadtverwaltung zu planen, hat die Politik keinen beratenden Arbeitskreis, sondern einen entscheidungsbefugten Unterausschuss gegründet. Der tagte am Montagabend zum ersten Mal. Seinem Beschluss zufolge soll die Stadtverwaltung nun prüfen, ob für die Finanzierung des Beteiligungsverfahrens Fördertöpfe angezapft werden können. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wird Thomas Scholle nun auf Grundlage des Verkehrsentwicklungsplans Aspekte des Verkehrsentwicklungsplans so aufbereiten, dass sie in den Workshops zur Diskussion gestellt werden können. Damit wollen die Beteiligten Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar fertig sein, so dass die Workshops Mitte bis Ende Februar stattfinden können. Von „zwei bis drei“ Workshops ist die Rede.

Und wie geht’s dann weiter? Die Lösungsvorschläge der Bürger muss die Stadtverwaltung aufarbeiten und in Beschlussvorlagen für die Politik münden lassen. Die will das Thema bis zu den Sommerferien abschließend behandelt wissen, um es nicht in den Kommunalwahlkampf hineinzuziehen. Im September werden in Nordrhein-Westfalen unter anderem die Räte und Bürgermeister neu gewählt.

Was kann der Bürger tun? Die Beteiligung an solchen Workshops ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Bei Interesse gilt es, ein wenig Zeit zu opfern und sich am Austausch zu beteiligen. Termine für die Bürgerbeteiligung werden öffentlich bekannt gegeben. So hofft die Politik, auch die „schweigende Mehrheit“ zu Wort kommen zu lassen, die sich jenseits der Bürgerinitiativen bislang noch nicht geäußert hat.