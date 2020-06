Verkehr in der Stadt Mettmann : Verkehrskonzept liegt fürs Erste auf Eis

Mettmann Weil die Stadt wegen der Corona-Krise keine weitere Bürgerbeteiligung organisieren kann, müssen die Planungen vorerst ruhen. Womöglich werden sie nach den Sommerferien wieder aufgenommen. Damit dürfte die Politik unglücklich sein, die das Werkstattverfahren ausdrücklich vor dem Wahlkampf abgeschlossen sehen wollte.

Um diesen Frust und Ärger der Mettmanner über die „Netztrennung“, also die Verkehrsberuhigung der Innenstadt, aufzufangen, hat die Politik schon im vergangenen Jahr Bürgerworkshops angeregt, von denen die Stadtverwaltung den ersten bereits am Donnerstag, 5. März, in der Neandertalhalle angeboten hat. Rund 120 Interessierte kamen.

Wegen anhaltender Kritik an dem Gutachten hat die Politik jedoch beschlossen, dass die Bürger in Workshops an dem Verkehrskonzept mitwirken können. Eine Auftaktveranstaltung hat stattgefunden.

Was hat das für Folgen? Damit allerdings wird das gesamte Verkehrskonzept ausgebremst. Denn Bedingung der Politik war, dass die Anregungen der Bürger in dieses Konzept mit einfließen müssen, ehe es beschlossen wird.

Kann und darf die Stadt überhaupt an dem Konzept weiter arbeiten? Unter diesen Voraussetzungen: nein. Das bestätigt Geschorec auf Nachhaken: „Die Arbeit am Gesamtverkehrskonzept ruht zurzeit und wird erst nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens fortgesetzt. Lediglich die Auswertung der Bürgerwerkstatt wird zur Vorbereitung einer hoffentlich bald möglichen zweiten Veranstaltung fortgeführt.“ Das heißt: Das Verkehrskonzept ruht erst einmal auf Eis.

Für die von den veränderten Verkehrsströmen betroffenen Bürger ist das eine schwierige Situation, denn sie müssen nun noch länger auf Verbesserungen warten. Die Bürgerinitiative Nordstraße will das Problem mit einem Handstreich lösen: „Stadt Mettmann, macht endlich eine vernünftige Verkehrspolitik und haut das Verkehrsgutachten in die Tonne“, posten ihre Mitglieder jetzt in ihrem Blog. Schon die Auftakt-Veranstaltung sei „Augenwischerei“ gewesen, weil das „ganze Konzept Mist“ sei, sagt Günter Meckel: „Niemand will zugeben, dass mit dem Verkehrsgutachten viel Geld in den Sand gesetzt wurde.“