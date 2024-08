Schrott Lkw im Kreis Mettmann gestoppt 40 Mängel und 1,4 Tonnen zu viel Ladung

Zum Check und zur Beweissicherung sei das Fahrzeug einer Prüfstelle in Mettmann vorgestellt worden. Dort standen am Ende 40 Mängel auf der Liste, von denen fünf Defekte als äußerst gefährlich eingestuft wurden. Dazu gehörte ein fehlerhaft montierter Bremsschlauch, der am Stoßdämpfer schliff und bereits erheblich beschädigt war. Es drohte ein kompletter Ausfall der Bremsanlage. Gegen den 35 Jahre alten Fahrer aus Gelsenkirchen wurde eine umfangreiche Anzeige gefertigt. Neben einem hohen Bußgeld erwarten ihn Punkte in Flensburg.