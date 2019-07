Mettmann : Goldberger fordern Straßen-Hindernisse

Mettmann Die Bürgerinitiative ärgert sich über zu schnelle Autofahrer und über Schleichverkehr am Goldberg.

Für eine Verwaltungsmitarbeiterin wie Sandra Balcke, sie ist zuständig für Bürgerangelegenheiten, sind Treffen mit Bürgerinitiativen nahezu unerlässlich.. Hier wird sie unmittelbar mit Stadtteilproblemen konfrontiert, hier erfährt sie, was die jeweiligen Anwohner ärgert, an welchen Punkten sie sich von der Verwaltung im Stich gelassen fühlen, vor allem aber was für eine Grundstimmung im jeweiligen Quartier herrscht. Und die ist an diesem Abend beim Treffen der Bürgerinitiative Goldberg im Stadtwaldhaus äußert angespannt, angeheizt. Der separate Raum platzt nahezu aus allen Nähten, viele sind gekommen, es ist stickig, alle wollen die neue Fachfrau für Bürgerbeteiligung kennenlernen und nutzen die Anwesenheit der Verwaltungsmitarbeiterin, um ihrem Frust über die Stadt- vor allem in Bezug auf deren Verkehrspolitik- ordentlich Luft zu machen.