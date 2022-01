Verkehrs in Mettmann : Neu: Rheinbahn meidet die Johannes-Flintrop-Straße

Verkehrs in Mettmann

Mettmann Zunächst sechs Monate lang nehmen Dienst- und Leerfahrten der Linien 738 und 742 einen anderen Weg hoch zum Depot. Am Ende der Probezeit soll entschieden werden, wie es weitergeht.

Mitten in Mettmann läuft bis Mitte Juli ein Verkehrsversuch, von dem offenbar weder die Stadtverwaltung noch die Ratspolitiker etwas wissen. Leer- und Dienstfahrten von Rheinbahnbussen ab den Busfahrsteigen 1 und 4 am Jubiläumsplatz meiden seither die Johannes-Flintrop-Straße, wie eine Rheinbahnsprecherin auf Anfrage der Redaktion bestätigte. Auf ihrem Weg zum Betriebshof der Rheinbahn kreuzen die dicken Dieselfahrzeuge stattdessen den Jubiläumsplatz und nutzen die Seibelquerspange zur Anfahrt. Dies gelte jedoch nur für Fahrten ohne Fahrgäste, so die Rheinbahn. Alle normalen Buslinien laut Fahrplan blieben auf ihren angestammten Routen – die Johannes-Flintrop-Straße inklusive.