Verkehr in Mettmann : Wut-Stau auf der Düsseldorfer Straße

Verkehr in Mettmann

Mettmann Morgens, mittags, abends: Stau. Die Düsseldorfer Straße bringt Kühler und Fahrer zum Kochen. Grund ist eine Baustelle der Stadtwerke.

Der Weg nach Mettmann oder aus Mettmann hinaus ist zurzeit mit Zorn, Ärger und Wut gepflastert. Und mit drei, innerhalb von zwei Tagen bei Unfällen verletzten Personen. Polizeimitarbeiter berichten, dass sie morgens 30 bis 45 Minuten zusätzlich für den Weg zum Präsidium einkalkulieren müssen, weil bereits an der Anschlussstelle der Autobahn A3 der Rückstau beginnt. Bei FDP-Ratsherr Christoph Zacharias haben sich etliche Bürger aus Metzkausen mit ihren Beschwerden gemeldet: „Kritisiert wird vor allem, dass auf der Baustelle, die für das Verkehrschaos verantwortlich ist, niemand zu arbeiten scheint.“ Mit der Baustelle ist das Nadelöhr Düsseldorfer Straße/Peckhauser Straße sowie Düsseldorfer Straße/Südring gemeint. Seit hier Baken und Sperren ganze Fahrspuren blockieren und eine Baustellenampel wild schaltet, geht es nur noch im Schritttempo voran.

In dem Durcheinander weiß oftmals niemand mehr, wer nun Grün hat. Am Montag, 23. August, übersah eine 58-Jährige aus Solingen beim Abbiegen in den Südring ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Nur einen Tag später stießen auf derselben Kreuzung schon wieder zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Mann wurde verletzt. Und die Staus wurden noch länger.