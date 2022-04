Verkehr in Mettmann: Vollsperrung der Peckhauser Straße.

Verkehr in Mettmann

Baustelle Peckhauserstraße: In der kommenden Woche wird sie voll gesperrt, weil sie eine neue Asphaltschicht bekommt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Vom 11. bis 14. April bekommt die Dauerbaustellen-Meile eine neue Asphalt-Decke. Bislang machen die vielen, nur provisorisch geschlossenen Baugruben und -schächte aus der Straße eine Marterstrecke.

CDU-Ratsfrau Ute Stöcker nutzte den Punkt „Verschiedenes“ der Ratssitzung, um ein Dauerärgernis für Metzkausen anzusprechen: „Jetzt wurde auf der Peckhauser Straße so lange gebaut. Wenn man dort entlang fährt, holpert es. Bleibt das so?“ Die Antwort darauf fiel Baudezernent Kurt Werner Geschorec leicht: „Natürlich nicht.“ Nach Abschluss der Kanal- und Leitungsarbeiten werde die Peckhauser Straße in der ersten Osterferienwoche für den Verkehr gesperrt. Aus der Marterstrecke soll wieder eine glatte Straße werden.

Vom 11. bis zum 14. April wird die Asphaltschicht der Peckhauser Straße wiederhergestellt. Die Straße war in einigen Bereichen nur provisorisch geschlossen und für eine Übergangszeit für den Verkehr freigegeben worden. Mit den Asphaltarbeiten warteten die Experten, bis die Wetterbedingungen eine Wiederherstellung der Fahrbahndecke zulassen. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Von der Sperrung ist auch die Buslinie O11 betroffen, teilt die Rheinbahn mit. Die Busse fahren in Richtung Hasselbeckstraße ab der Haltestelle „Peckhaus/Kreispolizeibehörde“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Steinesweg“ und „Metzkausen, Schule“ entfallen. Stattdessen sollten Fahrgäste die Haltestellen „Peckhaus/Kreispolizeibehörde“ oder „Hassel“ nutzen. An den Haltestellen soll es Aushänge geben. Weiter teilt die Rheinbahn mit, dass es durch die Umleitungen zu Verzögerungen kommen an. Auch hierfür wird um Verständnis gebeten.