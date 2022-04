Verkehr in Mettmann : Kreisel Elberfelder Straße blockiert

Verkehr in Mettmann

Im vergangenen Jahr kamen die neuen Trafo an. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann Der Netzbetreiber Amprion schließt die modernisierte Umspannanlage in Mettmann ans Netz an. Sie ist Teil der wegen der Klimakrise notwendigen Energiewende.

Sperrung der Elberfelder Straße von Freitag, 8. April, bis Sonntag, 10. April: Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will in diesen Tagen die Umspannanlage Mettmann „Am Korreshof“ in das 380-Kilo-Volt (kV)-Übertragungsnetz einbinden.