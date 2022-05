Verkehr in Mettmann : Anwohner klagen: Düsselring mit scheppernder Stahlplatte

Mettmann Der nächste Straßenschaden: Dieses Mal sackte ein Stück auf dem vielbefahrenen Düsselring ab, in Höhe des Zebrastreifens Herrenhauser Straße. Die Stahlplatte deckt die Delle ab. Die Arbeiten sollen bis in die nächste Woche dauern.

Anwohner sind ziemlich genervt: Auf dem Düsselring in Höhe des Zebrastreifens Herrenhauser Straße ist nach Angaben der Stadt die Straße abgesackt. Im Rahmen einer Sofortmaßnahme wurde die Delle in der Fahrbahn mit einer Stahlplatte abgedeckt, die ringsherum einen Rand aus Bitumen bekommen hat. Damit sie nicht wegrutscht. Seither habe er keine ruhige Minute mehr auf seinem Balkon, klagt ein Nachbar. Denn immer wenn ein Wagen auf dem viel befahrenen Düsselring über die Stahlplatte rollt, scheppere es gewaltig.

Zurzeit werde mittels einer Kamera in den Kanälen unter der fraglichen Stelle nach den Ursachen dafür gesucht, warum die Fahrbahn plötzlich nachgegeben hat. Parallel hat die Stadt bereits eine Firma damit beauftragt, die schadhafte Stelle auszubessern. Ohne die Ursachen zu kennen, macht dies kaum Sinn. Zudem sind alle Baufirmen zurzeit sehr gefragt. Deshalb könnten die am Düsselring notwendigen Reparaturarbeiten frühestens am Freitag dieser Woche beginnen. Je nach Umfang des Schadens könne sich die Straßenausbesserung bis in die kommende Woche hinziehen.