Bürgerinitiative in Mettmann : Zu viel Verkehr frustriert die Goldberger

Mettmann Beim Stammtisch sprachen die Beteiligten über Raser in ihrem Viertel – und über Lösungsmöglichkeiten.

Renate Stricker kann eigentlich noch müde lächeln. Den Glauben an Unterstützung durch die Behörden hat sie nahezu gänzlich verloren. Zebrastreifen, verstärkte Polizeikontrollen, Kübel auf der Straße platzieren, Piktogramme aufmalen, digitale Tempomessgeräte – all diese von der Bürgerinitiative entwickelten Ideen, um dem hohen Verkehrsaufkommen in der Anliegerzone entgegen zu wirken, sie haben nichts gebracht. „Der Bürgermeister hört sich das an, verspricht, etwas zu tun, und es passiert nichts. Die Polizei reagiert auf Nachfragen, ob sie nicht mal verstärkt kontrollieren könnte, regelrecht genervt“, fasst die Sprecherin der Initiative die Lage beim letzten Stammtischtreffen zusammen. „Ganz ehrlich, wir sind so langsam aber sicher mit unserem Latein am Ende.“