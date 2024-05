Stadtstreichergang Mettmann Kunstmeile und Shopping-Sonntag

Parallel zum Kunstgenuss steht der – nach den Wetterkapriolend er vergangenen Tage hoffentlich pausenlos sonnige Sonntag – ganz im Zeichen des Einkaufbummels. In dieser Zeit öffnen auch viele Geschäfte in der Innenstadt und der Galerie Königshof zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. „Am Sonntag ist einiges los in der Mettmanner Innenstadt!“, moderieren die Einzelhändler diese besondere Shopping-Zeit an. „Wir freuen uns auf euch!“, laden teilnehmende Unternehmen wie Modehaus Hoffstaedter, Lederwaren Bergemann, Blumenhaus Speck, Optic Berghöfer, Friedas, das Hundelädchen, Freiheit 22 - Ingrids, Bellamoden, Biber Apotheke am Jubi, Leder aktuell, Miss Fox und die Galerie Königshof mit.