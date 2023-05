Feste feiern in Mettmann Sponsoren für Heimatfest gesucht

Mettmann · Der Name klingt altmodisch, die Feier begeistert ihre Besucher: In diesem Sommer wird zum 45. Mal das Heimatfest gefeiert. Auch ein verkaufsoffener Sonntag soll am 27. August stattfinden.

08.05.2023, 13:56 Uhr

Das 45. Heimatfest findet mit dem nächsten verkaufsoffenem Sonntag vom 25. bis 27. August an St. Lambertus statt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Es feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag, das Mettmanner Heimatfest. Vom 25. bis 27. August soll es wieder in der historischen Oberstadt gefeiert werden. Parallel dazu ist am 27. August der zweite verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2023 geplant, wie Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein informiert. Im Mittelpunkt stehen Vereine, Clubs und Organisationen aus Mettmann. In der Vergangenheit waren etwa DLRG, Kolping Familie oder Lions Stammgäste, ebenso wie Sportvereine. Für sie alle ist das dreitägige Spektakel rund um St. Lambertus eine Möglichkeit, auf sich und ihre Angebote hinzuweisen. Die Teilnehmenden machen gute Reklame in eigener Sache und möchten natürlich auch um neue Mitstreiter oder Mitglieder werben. Gleichzeitig tragen sie individuell zum kulinarischen Gesamtkonzept bei. Beim Heimatfest im vergangenen Jahr gab es beispielsweise die Wahl zwischen typischen Grillständen, Raclette sowie Nudelgerichten und indischen Spezialitäten, bei Getränken reichte das Angebot von Bier und Wein über Nichtalkoholisches bis zu Cocktails. Biergarnituren luden zum Sitzen und Verweilen ein, natürlich nutzen Lokalmatadore der Musikszene das lange Wochenende für sich und bereichern das Fest mit ihren Auftritten. Wie Mettmann zur Einkaufsstadt werden will Belebung der Innenstadt Wie Mettmann zur Einkaufsstadt werden will Noch steht das Programm nicht offiziell fest, auch die Liste der Teilnehmenden darf sich noch entwickeln. Aber damit die 45. Auflage dieser beliebten Veranstaltung mit dem leicht altbacken klingenden Titel „Heimatfest“ nach allen Regeln der Kunst gefeiert werden kann, werden Unterstützer gesucht. Impulsgeber für Handel in Mettmann Einkaufsverhalten in Mettmann Impulsgeber für Handel in Mettmann „Unterstützung ist auf verschiedene Art möglich“, sagt Bürgermeisterin Sandra Pietschmann. „Mit einer Geldspende in einer Höhe Ihrer Wahl unterstützen Sie das Fest ideell“, für einen Sponsorenbetrag ab 500 Euro wird der Geber als Sponsor genannt, ab 1000 Euro Sponsorenbetrag wird der Geldgeber mit Logo auf allen zum Fest gehörenden Publikationen erwähnt. Mehr Infos per E-Mail an heimatfest@mettmann.de oder unter Tel. 02104-980406.

(von)