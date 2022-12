Einkaufsstadt Mettmann Rummel am verkaufsoffenen Sonntag

Klirrende Kälte und ein bleigrauer Himmel sind theoretisch keine Einladung, vor die Tür zu gehen. Praktisch aber hielt das triste Drumherum die Menschen wenig davon ab, am verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt zu strömen. Auch der Blotschenmarkt hatte sicher mit der guten Frequenz zu tun. Rund um St. Lambertus in der Oberstadt war es am Sonntag wieder proppevoll.