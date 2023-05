Belebung der Innenstadt Wie Mettmann zur Einkaufsstadt werden will

Ebenfalls am Sonntag, 7. Mai, wird an der Beckershoffstraße 20 ein neues Format angeboten. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß schreitet sie daher, die traditionelle Braut aus Kinderträumen. Was es für moderne Ja-Sager und zur Perfektionierung des schönsten Tages im Leben in Bezug auf Dekoration, Catering und vor allem Bekleidung gibt, gilt es bei der Hochzeitsmesse zwischen 16 und 18 Uhr zu entdecken. Zur Erinnerung: Theatersaal, Kaminfoyer und Hofgarten bieten ganzjährig eine Traum-Location für Heiratswillige als Außenstelle des Standesamts Mettmann.