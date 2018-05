Mettmann : Verein zu Mettmann lädt ein zum offenen Stammtisch

Mettmann Die Gesellschaft Verein zu Mettmann macht bereits jetzt auf ihren offenen Stammtisch aufmerksam. Denn für Mai ist kein Termin vorgesehen. Vielmehr laden die Mitglieder Interessierte ein, am 14. Juni und 12. Juli dazu zu kommen. Die Gesellschaft trifft sich in der Gastronomie des TC Metzkausen, Am Hoshof 10. Beim offenen Stammtisch handelt es sich um einen lockeren Abend ohne zentrales Thema. Die Veranstalter freuen sich über eine Anmeldung per E-Mail unter <a href="mailto:info@gvm-me.de" target="_blank">info@gvm-me.de</a>. In der GVM sind Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte aus Industrie, Handel, Handwerk und dem öffentlichen Dienst organisiert.

Die Gesellschaft Verein zu Mettmann ist seit mehr als 150 Jahren das unabhängige Netzwerk der Mettmanner Gesellschaft und Wirtschaft. Durch die Mitgliedschaft im "UnternehmerKreis Mettmann (UKME)" ist der Verein auch mit der regionalen Wirtschaft verbunden.

(arue)