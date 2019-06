Metzkausen in Feierlaune : Bürgerfest mit viel Musik und Leckereien vom Grill

Metzkausen in Feierlaune

Mettmann Live-Musik, Leckereien vom Grill und eine gemütliche Atmosphäre warten auf die Gäste.

(arue) Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr organisieren die Freiwillige Feuerwehr Metzkausen, das Gasthaus „Ratskeller“ und der Bürgerverein Metzkausen erneut gemeinsam ein Bürgerfest in Metzkausen. Es beginnt am Samstag, 15. Juni, um 15 Uhr auf dem Wollenhausweg 1. Klönen, essen und gemeinsam feiern – das Bürgerfest auf dem Wollenhausweg in Metzkausen ist der Treffpunkt für alle Anwohner und Einwohner der Umgebung, wissen die Aktiven des Bürgervereins Metzkausen.