Geschichte in Mettmann : Schilder weisen Weg zum Mahnmal Wilhelmshöhe

METTMANN Finanziert wurden die insgesamt drei neuen Hinweisschilder vom Bürgerverein Metzkausen sowie Sponsoren. Metzkausener Designer entwarf das Motiv.

Bürgerverein Metzkausen - die tun was. Diesem Motto wurde der Verein erneut gerecht. An der Ecke Florastraße//Ginsterweg präsentierte der Vorstand nämlich ein neues Hinweisschild, das in Richtung des Mahnmals Wilhelmshöhe zeigt. Zwei weitere Schilder stehen in der Nähe des Denkmals zwischen Florastraße und Hasseler Straße.