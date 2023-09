Unterstützung für Schulkinder Ehrenamtliche für Verein Du-Ich-Wir in Mettmann gesucht

Als Beispiel für zu Betreuende nennt Du-Ich-Wir-Standortleiterin Kerstin Kerstin Tegethoff den Erstklässler Karam, „er ist erst vor einigen Jahren mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet und lebt noch in einer Flüchtlingsunterkunft in Mettmann“. Karams Eltern können ihn aus sprachlichen Gründen nicht ausreichend bei seinen Schulaufgaben unterstützen. Seine Mentorin Gabi und er treffen sich deshalb einmal pro Woche und machen zusammen Hausaufgaben und Sprachübungen. Ein anderes Beispiel ist die 15-jährige Anastasia, die aus der Ukraine kommt. „Sie möchte unbedingt schnell Deutsch lernen, um im neuen Schuljahr besser am Unterricht teilnehmen zu können“, informiert Kerstin Tegethoff. Dafür hat sich der Teenager auch während der gesamten Sommerferien regelmäßig mit Mentorin Ulrike zum Lernen getroffen.