Gesund durch die Fünfte Jahreszeit Warnung vor gesundheitsgefährdenden Stoffen in Karnevalsutensilien

Mal eben schnell ein Kostüm shoppen? Hauptsache billig? Mag sein, dass das eine Idee ist, in der Fünften Jahreszeit zu punkten. „Allergieauslösende Substanzen im Kostümstoff und in Perücken können unangenehme Hautreaktionen auslösen. Und in Accessoires und Masken aus weichem Plastik befinden sich teilweise Chemikalien wie Lösemittel und Weichmacher, die insbesondere für Kinder gesundheitsschädlich sein können”, warnt Kerstin Effers, Expertin für Umwelt und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW.