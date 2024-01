Tipps und Termine am ersten Januarwochende 2024 Konzerte, Fotoworkshop und Neujahrslauf

Fotoworkshop Im Neanderthal Museum an der Talstraße 300 in Mettmann wird derzeit die Sonderausstellung „Eiszeitreise Grönland“ präsentiert. Kunst und Wissenschaft treffen dabei in außergewöhnlicher Art aufeinander. Die besondere Geschichte Grönlands wird in einer Graphic Novel erzählt und mit ausgewählten Grönland-Funden ergänzt. Sonntag, 7. Januar, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, bietet Farina Graßmann, Expertin für Naturfotografie, interessierten Kindern ab acht Jahren in Begleitung ihrer erwachsenen Verwandtschaft einen Fotoworkshop an. Bei „Ein Tag am Wasser“ werden im Neandertal Wasserspiegelungen, Wellenbewegungen und Ähnliches per Kamera neu entdeckt. Anschließend geht’s durch die Sonderausstellung. Tickets via neanderthal.de 39 Euro, Museumseintritt inklusive.