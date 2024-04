Tolle Nachrichten aus der Oberstadt Mettmann Feste feiern rund um St. Lambertus

Mettmann · Es ist die beste Nachricht des Tages: Auch in diesem Jahr können Weinsommer, Blotschenmarkt und Co. an St. Lambertus gefeiert werden. Der Kirchenvorstand St. Lambertus gibt die Fläche rund um die Kirche für alle Events frei.

23.04.2024 , 10:37 Uhr

Weinsommer, Heimatfest und Blotschenmarkt werden auch in diesem Jahr in der Oberstadt gefeiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)