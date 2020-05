Tödlicher Unfall in Velbert-Mitte : Vater überfährt beim Zurücksetzen dreijährige Tochter

Velbert-Mitte Ein 24-Jähriger hat beim Umparken seine dreijährige Tochter übersehen und mit dem Auto überfahren. Das Kind wurde lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr war die jungen Familie in Velbert auf dem Weg zum Herminghauspark. In der Nähe des Eingangs an der Günther-Weisenborn-Straße hielten sie zunächst an. Weil sie dort aber nicht parken durften, wollte der 24-Jährige den Wagen nur wenige Minuten später umparken, berichtet die Polizei. Beim Zurücksetzen übersah er dabei sein Kind, das bereits aus dem Auto gestiegen war. Das Mädchen wurde vom Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.