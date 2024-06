Nach vergeblicher Suche der Angehörigen Polizei in Velbert sucht nach vermisstem Achtjährigen

Die Polizei in Velbert sucht seit Donnerstag (6. Juni 2024) nach einem acht Jahre alten Jungen, der vermisst wird. Das Kind sei zuletzt am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Stadt gesehen worden und sei nach aktuellen Kenntnissen mit einem befreundeten Jungen unterwegs, teilte die Polizei am Abend mit. Angehörige hätten vergeblich nach ihm gesucht und sich dann an die Polizei gewandt.