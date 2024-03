18-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt Motorradfahrer und Sozia in Velbert bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind bei einem Unfall am Samstagnachmittag (2. März 2024) in Velbert-Langenberg (Kreis Mettmann) schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger habe beim Rechtsabbiegen mit seinem Wagen an einer Kreuzung die Vorfahrt des von links kommenden 24-jährigen Motorradfahrers missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit.