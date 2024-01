Autofahrein übersieht Fußgängerin Frau in Velbert vor Krankenhaus angefahren und schwer verletzt

Eine 53 Jahre alte Frau ist in Velbert bei Düsseldorf vor einem Krankenhaus von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau überquerte gerade die Ein- und Ausfahrt des Parkhauses, aus dem in diesem Moment eine 50-Jährige mit ihrem Auto fuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste die 50-Jährige mit ihrem Wagen am Freitagnachmittag die Fußgängerin.