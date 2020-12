Unfall in Velbert : 57-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Unfall in Velbert

Velbert Ein 84-Jährigen Autofahrer in Velbert prallte auf einen Radfahrer vor ihm. Der musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Nachmittag in Velbert. Der Polizei Mettmann zufolge war gegen 16.20 Uhr ein 84-jähriger Autofahrer auf der Velberter Langenberger Straße in Richtung Langenberg unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung zur Metall- und Eickheisterstraße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrrad eines 57-Jährigen auf.