Verdacht auf ansteckende Tuberkulose : Polizei fahndet nach vermisstem 15-Jährigen aus Velbert

Velbert In Velbert ist ein 15 Jahre alter Flüchtling aus Guinea als vermisst gemeldet worden. Die Polizei sucht ihn nun mit Foto. Der Grund: Es soll Ansteckungsgefahr für die Bevölkerung bestehen.

Seit einigen Tagen wird der 15-jährige Foumgbe Kourouma vermisst. Der Flüchtling aus Guinea war vor ein paar Tagen in einem Jugendwohnheim in Velbert als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei Kreis Mettmann hatte er die Einrichtung ohne Angabe von Gründen und mit wenig Gepäck verlassen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Gesuchten und seinem aktuellen Aufenthaltsort. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Velbert unter Telefonnummer 02051 946 6110, an jede andere Polizeidienststelle oder an den Notruf 110.