Bürgermonitor – Kundenärger in Mettmann : Koffer verschwunden – Urlaub verdorben

Mettmann Ein Gepäckstück, das in Mettmann aufgegeben wurde, lässt sich bis heute nicht auffinden. Nun gibt es Geld.

Der Urlaub hätte so schön sein können. Nach Ditzum an der Ems wollten Dirk Pütz und seine Bekannte fahren, um sich dort neun Tage lang Küstenluft um die Nase wehen zu lassen. Beide entschieden sich, ihr Gepäck zur Beförderung bei DHL aufzugeben. Ein Service, für den der Dienstleister mit dem Slogan „Koffer bequem vorausschicken“ wirbt. Für 16,49 Euro pro Koffer ein Stück Komfort, warum nicht? Also gaben beide auf den Namen der Bekannten – sie will in der Zeitung nicht genannt werden – am 29. April die Koffer bei DHL an der Flurstraße in Mettmann ab. Auf ihre rund 250 Kilometer lange Fahrt am 1. Mai zum Urlaubsort nahmen sie Kulturbeutel und Ersatzwäsche für zwei Tage mit. Denn länger als zwei Werktage, so hatte DHL ihnen versichert, dauere die Anlieferung nicht.