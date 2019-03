Künstlerbesuch: Zeichner schauen sich in Mettmann um

METTMANN Eine Düsseldorfer Gruppe war auf Motivsuche in der Innenstadt. Die Ergebnisse werden beim Maifest zu sehen sein.

Ein Malstopp nach mehreren in der Oberstadt, am Stadtgeschichtshaus und in der Mühlenstraße wurde natürlich auch an der Goldbergberger Mühle eingelegt. Alle zeigten sich begeistert von dem Ort, an dem beim großen Mühlenfest am Mittwoch, 1. Mai, ihre in der Kreisstadt entstandenen Bilder zu sehen sein werden. Auch die Mühle als Motiv für die mit schneller und sicherer Hand gefertigten Zeichnungen wird sich gewiss auf dem einen oder anderen wiederfinden.