Uraufführung in Mettmann : Matthias Röttger komponiert Messe

Mettmann Komponieren ist nicht nur Inspiration, sondern ein Handwerk. Damit es hinterher fließend und schön klingt, muss zuvor fleißig gearbeitet werden. So wie es Regionalkantor Matthias Röttger jetzt für eine Messe getan hat. Seine Junge Kantorei führt sie auf.

Die Pandemie mit Ausprägungen wie Lockdown hat in allen Lebensbereichen den Leuten viel abverlangt. Für die Musikszene bedeutete die Corona-Zeit beispielsweise, keine Präsenzproben durchführen zu können. Regionalkantor Matthias Röttger aber hat die eigentlich bittere Zeit als Chance genutzt. Er hat für seine Chorgemeinschaft mit dem Namen Junge Kantorei eine Messe komponiert. Die Uraufführung ist für den 3. Oktober in St. Lambertus geplant.

„Zum Komponieren brauche ich Zeit und Ruhe“, beschreibt der Musiker die notwendige Atmosphäre. „Im Alltag funktioniert das nicht“, denn „Melodien müssen entstehen und sich entwickeln“, beschreibt er einen Aspekt. Also setzte er sich im April und Mai hin, hörte auf seine innere Stimme – und „verarbeitete Gedanken. Das ist nicht bloß Inspiration, das ist Handwerk“, an Klavier und Geige arbeitete er die kompositorischen Ideen aus.

Das Ergebnis ist eine Messe. Sie ist quasi seiner Jungen Kantorei aufs Stimmband geschrieben. Die Junge Kantorei ist der dritte von insgesamt vier Kinder- und Jugendchören an St. Lambertus. In dieser Gruppe singen die Sängerinnen und Sänger des 5. bis 8. Schuljahres. Und weil diese Chorgruppe zweistimmig singt, ist die Messe für Sopran und Alt geschrieben. Weitere Besonderheit: „Die Messe ist ganz bewusst in deutscher Sprache verfasst. Den meisten Messkompositionen liegt der lateinische Text zugrunde“, weiß der Kantor. Er wollte aber auch den jungen Leuten den Inhalt der Messteile Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus nahebringen und sie mit diesem kurzen und prägnanten Zyklus in die Welt der so genannten klassischen Messe einführen. Und damit das auch richtig Spaß macht, wurden kompositorisch verschiedene Genres eingearbeitet, „ich greife auf lyrische Themen und auf Elemente der Rock- und Popmusik“ zurück. Schönstes Klangbeispiel ist die Verarbeitung eines Boogie-Woogie-Schemas im Gloria.