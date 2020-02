Vom Land gefördert : Frauen-Beratung kommt in den Kreis Mettmann

(RP) Die Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist in Nordrhein-Westfalen nach wie vor eine zentrale Herausforderung. Deshalb investiert die Landesregierung in den weiteren Auf- und Ausbau der Unterstützungsinfrastruktur im Sinne der ersten Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen.

Nun erhalten auch Frauen und Mädchen im Kreis Mettmann zusätzliche wertvolle Unterstützung. „Eine positive Nachricht“, so die für den Kreis zuständigen CDU-Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann, Martin Sträßer und Christian Untrieser: „Erstmals seit Jahren wird mit dem SKFM Mettmann eine Frauenberatungsstelle in einem bisher unterversorgten Gebiet neu in die Landesförderung aufgenommen. Das ist ein substantiellen Beitrag zur Verbesserung der Hilfe für Frauen.“ Mit der Neuaufnahme der Frauenberatungsstelle im Kreis Mettmann werde das Unterstützungsnetzwerk für von Gewalt betroffene Frauen weiter gestärkt. Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser seien eine tragende Säule des Opferschutzes. Die Mitarbeitenden leisteten eine herausragende Arbeit. Insgesamt fördert das Land derzeit 58 allgemeine Frauenberatungsstellen, 52 Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen, acht spezialisierte Beratungsstellen für Opfer von Menschenhandel und zwei Fachberatungen gegen Zwangsheirat. Mit diesen Maßnahmen soll das bisher bestehende Unterstützungssystem optimiert und Angebotslücken geschlossen werden, um eine nachhaltige und zielgruppengerechte Versorgung zu gewährleisten.