Unterbringung Geflüchteter in Mettmann Stadt hat „Luisenhof“ gekauft

Wie andere Kommunen auch, versucht Mettmann die Zuweisungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu erfüllen und Geflüchtete unterzubringen. Das ist nicht einfach, nach der traurigen Formel „steigende Nachfrage trifft volle Unterkünfte“, eine nicht in Betrieb genommene Traglufthalle sowie Schulsporthallen als Reserve-Optionen legt Sozialdezernent Marko Sucic in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Generationen und Vielfalt, die Dienstag, 6. Februar, von 17 Uhr an im großen Sitzungssaal an der Neanderstraße 85 öffentlich stattfindet, einen Sachstandsbericht zum vormaligen Hotel Luisenhof vor.