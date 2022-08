unfall in Mettmann: Wülfrather rammt eine Mauer und fährt davon​

Mettmann Los ging es mit einem lauten Knall, der einen Zeugen zusammenzucken ließ: Offenbar hat ein 62-Jähriger mit seinem Auto die Mauer eines Getränkemarktes am Benninghover Weg gerammt. Dann gab er Gas.

Ein lauter Knall auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Benninghofer Weg ließ am Donnerstag, 22.35 Uhr, einen 43-jährigen Zeugen erschrecken. Ein schwer am Heck beschädigter Ford Eco Sport fuhr von dannen. Der Zeuge informierte die Polizei. Die fand laut eigener Mitteilung das Unfallfahrzeug wenig später. Es war in einer Einmündung an der Osttangente abgestellt worden. Während die Beamten das Fahrzeug untersuchten, erschien ein 20-jähriger Zeuge. Dieser berichtete, er habe den augenscheinlich leicht verletzten Fahrzeugführer zufällig vor wenigen Minuten am Fahrzeug angetroffen und auf dessen Wunsch hin nach Wülfrath gebracht.