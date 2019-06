Unfall in Mettmann : 68 Jahre alter Mann von Bus überrollt und schwer verletzt

Mettmann Am späten Dienstagabend ist der 68-Jährige nach dem Aussteigen unter das hintere Rad des Busses geraten. Offenbar war der Mann alkoholisiert.

Der Mann war zunächst als Fahrgast an der Haltestelle Wülfrath-Mitte in den Bus der Linie 747 eingestiegen. Das teilte die Polizei mit. Dort sprach er den Busfahrer an und bat ihn, ihn an seiner Wohnadresse am Flandersbach aussteigen zu lassen. Da der Mann einen erheblich alkoholisierten Eindruck auf den Busfahrer machte und außerdem sehr wackelig auf den Beinen war, ließ ihn der Busfahrer an seiner Anschrift aussteigen, anstatt bis zur nächsten Haltestelle weiter zu fahren.