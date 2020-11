Zusammenstoß : Pedelec übersehen - eine Person schwer verletzt

Mettmann/Wülfrath Ein Autofahrer hat am Dienstagabend einen Radfahrer beim Abbiegen gesehen. Auf der Rohdenhauser Straße/ Meiersberger Straße kam es zum Zusammenstoß.

Zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Pedelec-Fahrer ist es am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Rohdenhauser Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Königswinter die Straße und hielt im Einmündungsbereich der Meiersberger Straße vorschriftsgemäß an der Haltelinie an, um Vorfahrt zu gewähren. Als er anfuhr, um nach rechts in die Meiersberger Straße einzubiegen, übersah er nach eigenen Angaben jedoch einen Radfahrer, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Wülfrath unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 68-jährige Radfahrer aus Wülfrath und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde. Sowohl am Auto als auch am E-Bike entstanden nur leichte Sachschäden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.