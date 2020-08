Unfall an der A44 : Auto überschlägt sich - zwei Verletzte in Velbert

Auto überschlägt sich - zwei Verletzte in Velbert

Unfall an der A44

Kreis Mettmann/Velbert Zwei junge Velberter landeten mit ihrem Fahrzeug an der A44 im Graben. Die Unfallursache ist der Feuerwehr zufolge noch unklar.

Der Rettungsdienst und die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Velbert rückten am Sonntag zu einem Unfall auf der A44 aus. Am Ausbauende der Autobahn in der Ausfahrt Heiligenhaus war aus bisher noch nicht geklärter Ursache ein Ford Fiesta von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im im Straßengraben auf dem Dach liegen.