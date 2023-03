Polizei sucht Zeugen Drei Unbekannte verprügeln Mettmanner

Gegen 1.25 Uhr ging ein 35-jähriger Mettmanner an der Teichstraße in Richtung Außenbürgerschaft, als ihm ein silbernes Auto begegnete; drei Männer sprangen heraus und bedrohten den Mettmanner – griffen ihn an und verletzten ihn. Dann stiegen sie zurück in ihren Wagen und fuhren in Richtung Bibelskircher Weg davon.