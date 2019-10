Attacke in Mettmann : Unbekannte verletzt 24-Jährigen mit Messer

Attacke in Mettmann

Mettmann Erst am nächsten Morgen nach der Auseinandersetzung entdeckte der 24 Jahre alte Mann aus Mettmann eine blutende Wunde im Rücken.

(arue) In der Nacht zu Sonntag (6. Oktober) hat eine bislang unbekannte Täterin in der Mettmanner Fußgängerzone einen 24 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der Mettmanner wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.