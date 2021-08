Kriminalität in Mettmann und Erkrath : Unbekannte Täter tricksen zwei Seniorinnen aus

Mettmann/Erkrath Senioren sind zu leichtgläubig und zu hilfsbereit. Das stellen Polizeibeamte immer wieder fest. zwei Damen aus Mettmann und Erkrath sind auf Kriminelle reingefallen.

Zwei Straftaten – zwei geschädigte Senioren: Tatort Nummer eins liegt in Mettmann an der Schwarzbachstraße. Dort wollte eine 68-Jährige am Mittwoch gegen 12.15 Uhr Geld abheben. Während sie am Geldautomaten stand, wurde die Frau von einem Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie einen Geldschein verloren habe. Kurz darauf wurde sie mit denselben Worten einer Frau angesprochen. Dann behauptete der Mann, es handele sich um seinen Geldschein. Später bemerkte sie, dass ihre EC-Karte fehlte. In der Zwischenzeit hatten die Betrüger mehrere hundert Euro abgehoben. Die Geschädigte beschreibt die Verdächtigen so: Der Mann sei 35 bis 40 Jahre alt gewesen, trage dunkle, kurze Haare und sei schlank. Er habe ein ungepflegtes Aussehen und trug drinnen einen Mundschutz. Die Frau sei um die 20 Jahre alt gewesen, mit dunklen, glatten, langen Haaren, schlank, gepflegt und sehr gut gekleidet. Auch sie trug einen Mundschutz.