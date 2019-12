Warumumsherz : Da wird einem warmumsherz

Mettmann Wer mag, kann sich Schals und Handschule vom Baum knüpfen. Ein Geschenk ist auch schon weg.

Nun aber kommt sie trotz ihres Winterschlafes erneut zu Ehren: Ein Unbekannter – oder vielmehr, eine Unbekannte, so ist aus der weiblichen Handschrift zu schließen – hat kleine, textile Geschenke an den dicken Stamm gebunden, Loops, Schals, Handschuhe hängen ausgerechnet dort, wo häufig Menschen stehen, deren Leben aus den Fugen geraten ist. Jeder der durchsichtigen Beutel ist beschriftet mit dem, was darin ist. Und mittendrin das aufmunternde Schild „Nimm Dir etwas Wärmendes. Deine Mitmenschen denken an Dich.“ Da wird es doch auch gleich Nichtbetroffenen warmumsherz. arue