Polizeieinsatz in Mettmann : Unbekannte brechen in Grundschule ein

(arue) Die PoIizei meldet einen Einbruch in die Räume der Otfried-Preußler-Grundschule in Mettmann. Wie die Kreispolizeibehörde berichtet, muss dieser Einbruch in der Zeit von Mittwoch, 13. Mai, 11 Uhr, bis Donnerstag, 14. Mai, 10.55 Uhr, geschehen sein. Der oder die unbekannten Täter drangen vermutlich gewaltsam über ein Fenster in ein im Erdgeschoss befindliches Klassenzimmer eines Nebentraktes ein und brachen einen Schrank auf. Sie stahlen diverse Elektronikartikel von derzeit unbekanntem Wert und verließen die Räume unerkannt auf dem Einstiegsweg. Die Schadenshöhe am aufgehebelten Fenster schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.