Wohnen und Leben in Mettmann : Sanierte Altbauten ausgezeichnet

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Hauseigentümer aus Mettmann, Erkrath und Wülfrath haben für die klimafreundliche Instandsetzung ihrer Gebäude die Umweltschutz-Plakette erhalten.

Insgesamt elf Häuser werden mit der Plakette ausgestattet. Dabei ist unter anderem die Baugenossenschaft Niederberg (BGN). Sie hat in den vergangenen Jahren mehrere Häuser energetisch saniert. „Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Zum einen sparen unsere Mieter direkt und spürbar Energie(-kosten), und zum anderen tragen wir so zusätzlich zu klimafreundlicheren Gebäuden bei, die weniger CO 2 produzieren. Daher freut es uns, dass unsere Anstrengungen nun auch Anerkennung in Form der ALTBAUNEU-Auszeichnung erfahren“, sagt Dominic Johannknecht, Vorstandvorsitzender der BGN. Die energetische Sanierung von Altbauten ist ein wichtiger Bestandteil, um die Klimaschutzziele im Kreis Mettmann zu erreichen. „Die hohe Beteiligung zeigt, dass die Bürger des Kreises bereit sind, ihren Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Dies macht Mut für die bevorstehenden Aufgaben zur CO 2 -Reduktion“, freut sich Sebastian Kock, Klimaschutzmanager des Kreises.