Umwelt in Mettmann : Vier Müllsäcke binnen einer Stunde prall gefüllt

Mettmann Die BUND Ortsgruppe Mettmann sammelte Müll rings um den Goldberger Teich. Dabei fand sich jede Menge Unrat im Gebüsch. Die Vorsitzende Ursula Ripke schlägt vor, Anlieger intensiver einzuspannen.

Eigentlich sah es gar nicht so schlimm aus – rings um den Goldberger Teich am Montagabend. Doch nach nur einer Stunde Müllsammeln waren die acht Helfenden von der BUND Ortsgruppe Mettmann schlauer. Vier prall gefüllte, große Müllsäcke kamen in der kurzen Zeit zusammen. Obendrein zerrten die Umweltschützer ein etwa vier Meter langes Plastikrohr aus dem Gebüsch. Ein großer Stapel alte Dachpappen, gefüllte Hundekotbeutel, zahlreiche Flaschen und ein offensichtlich vergessener Damenschlüpfer gerieten ebenfalls in die Greifzangen der Saubermacher. Ein emailliertes Blech und einige hundert Zigarettenkippen kamen noch hinzu. Die BUND-Ortsvorsitzende Ursula Ripke zieht am Tag danach kopfschüttelnd Bilanz: „Dieses Ergebnis zeigt uns, wie groß der Nachholbedarf ist, was die Sensibilität im Umgang mit der Umwelt anbetrifft.“